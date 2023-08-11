بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي .. يلا شوت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي .. يلا شوت ، في مواجهة مثيرة تنطلق اليوم، السبت 11 أغسطس، مباريات الموسم الجديد 2023/2024 من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي فريقا الأهلي والحزم في الجولة الأولى. ستقام المباراة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

يعود الأهلي إلى الدوري السعودي بعد موسم قضاه في دوري يلو، وقد قام النادي بتدعيم صفوفه بعدد كبير من الصفقات الكبرى. تم التعاقد مع 6 لاعبين من طراز عالمي، وأبرزهم النجم الجزائري رياض محرز. الصفقات الأخرى التي أبرمها الأهلي تشمل قلب الدفاع البرازيلي روجير إيبانيز والإيفواري فرانك كيسي القادم من برشلونة. تلك الصفقات تعززت بقدوم لاعبين آخرين مميزين للنادي مثل كريم بنزيما وروبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي، الذين سيعززون الفريق بقوة ومهارة.

رغم أن أداء الأهلي في المباريات الودية لم يكن مطمئنًا بعض الشيء، إلا أن الأمل يحدو جماهير الفريق بأن يتمكن المدرب الألماني مارسيل يايسله من تغيير الدفة مع بداية المباريات الرسمية. يعتبر يايسله مدربًا ذو خبرة وقدرة تكتيكية عالية، ويتمتع بسجل حافل في تحقيق البطولات مع أندية أخرى. سيكون عليه توجيه اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق أداء قوي والفوز في مباراة الافتتاح.

من جانبها، تسعى فرقة الحزم لبدء الموسم بقوة وتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الأهلي. بعد صعودها إلى دوري روشن، يسعى الحزم للمحافظة على مكانتها والتأقلم مع مستوى المنافسة في الدوري السعودي. قد يتمكن الحزم من تقديم مفاجأة في المباراة وإثبات أنها قادرة على التنافس مع الفرق الكبرى.

من المتوقع أن يكون الملعب ممتلئًا بالجماهير العاشقة للكرة السعودية، والتي ستكون عاملًا إضافيًا لتحفيز الفريقين على تقديم أداء جيد. يعد اللقاء بين الأهلي والحزم في الجولة الأولى فرصة لكلا الفريقين للتأكيد على قوتهما وتحقيق انطلاقة جيدة في المسابقة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2024؟

أعلنت قنوات SSC استمرار نقل مباريات الدوري السعودي في موسم 2023-2024 عبر شاشة قنواتها.

ستكون المباريات متاحة مجانًا بتقنية SD، ولكن لمتابعة التغطية الشاملة لها ولمشاهدتها بتقنية HD، سيتعين في الاشتراك في إحدى باقات القناة.

وبالنسبة لمباراة الأهلي والحزم، ستُذاع عبر قناة SSC1 SD مجانًا (فقط من داخل السعودية)، وعبر قناة SSC1 HD باشتراك خاص.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم

SSC1 HD

SSC1 SD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2024؟

قنوات SSC يمكن الوصول لها سواءً بتقنية SD أو HD من خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة SSC على عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

من معلق مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2024؟

أسندت قنوات SSC مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي والحزم للمعلق السعودي الشهير، فهد العتيبي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2024؟

يمكن متابعة مباراة الأهلي والحزم عبر الإنترنت مجانًا من خلال تطبيق "شاهد" وذلك للمتواجدين داخل السعودية، وسيكون اللقاء متاحًا بتقنية SD.

أما من خارجها أو لمشاهدة البث المباشر بتقنية HD، سيتعين الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2024؟

يلتقي الأهلي مع الحزم مساء الجمعة 11 أغسطس/ آب 2023 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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