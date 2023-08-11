بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي يلا شوت ، تفتتح اليوم السبت 11 أغسطس مواجهات الموسم الجديد 2024-2023 من دوري روشن السعودي في الجولة الأولى والتي تجمع فريقي الأهلي والحزم.

المواجهة ستقام على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة عند الساعة 9 مساء، وسيكون اللقاء منقول مباشرة على قنوات SSC الرياضية بصوت المعلق فهد العتيبي.

آخر 10 مواجهات بين الفريقين في جميع المسابقات، انتصر الأهلي في 7 مباريات مقابل انتصار وحيد للحزم وحضر التعادل في مواجهتين، وسجل الأهلي 20 هدف مقابل 9 أهداف للحزم.

ساعات قليلة وتنطلق المواجهة التي ينتظرها عشاق الكرة العالمية، وبالأخص محبي الكرة العربية، التي ستجمع بين أهلي جدة والحزم في افتتاحية الدوري السعودي للموسم الجديد 2023/2024، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثها صندوق الاستثمارات العامة، بعد رعايته للأندية الكبرى (الأهلي، النصر، الهلال، والاتحاد).

واستطاعت الأندية الكبرى داخل الدوري السعودي في ضم العديد من النجوم العالميين أبرزهم كريم بنزيما، ومع الأهلي روبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوارد ميندي والعديد من النجوم.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الحزم في افتتاحية الدوري السعودي

ومن المقرر، أن تلعب مباراة أهلي جدة والحزم اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء وتبث عبر قنوات السعودية الرياضية وسبورت تي في البرتغالية.

ويستضيف ستاد الأمير عبد الله الفيصل مواجهة اليوم بين الأهلي والحزم في افتتاحية دوري روشن السعودي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مباراة باحثًا عن الفوز الأول له بعد عودته من دوري يلو، وذلك بعد هبوطة لمدة موسم والعودة تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي السعودي المباراة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: ميندي.

الدفاع: إليوسكي – عبد الباسط هندي – فهد حمد – علي مجرشي

الوسط: عبد الله عطيف – علي الأسمري – سانت ماكسيمين – رياض بودبوز – رياض محرز.

الهجوم: فيرمينو.

في مواجهة مثيرة تنطلق اليوم، السبت 11 أغسطس، مباريات الموسم الجديد 2024/2023 من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي فريقا الأهلي والحزم في الجولة الأولى. ستقام المباراة على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

تعتبر هذه المباراة فرصة للفريقين للبدء بقوة وتحقيق الانتصار الأول في الموسم الجديد. يتطلع الأهلي إلى تحقيق فوز مهم في افتتاح الموسم ليطمئن جماهيره ويؤكد قدرته على المنافسة من جديد على الألقاب والبطولات بعد فترة عصيبة تعرض لها الفريق. بينما يسعى الحزم، الذي صعد إلى دوري روشن 2024 بعد حصوله على المركز الثاني في دوري يلو، للمحافظة على مكانته في الدوري السعودي والظهور بأداء قوي في المباريات.

في اللقاءات العشر الأخيرة بين الفريقين في جميع المسابقات، سيطر الأهلي على المواجهات بفوزه في سبع مباريات، في حين حقق الحزم انتصارًا واحدًا فقط، وانتهت مباراتين بالتعادل. وتميز الأهلي في هذه المواجهات بتسجيل 20 هدفًا مقابل 9 أهداف للحزم.

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم يلا شوت

تتوقع الجماهير على مستوى العالم انطلاقة مثيرة للدوري السعودي، خاصةً بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثها صندوق الاستثمارات العامة في رعاية الأندية الكبرى مثل الأهلي، النصر، الهلال، والاتحاد. من الملاحظ أن الأندية الكبرى استطاعت جذب عدد من النجوم العالميين، مثل كريم بنزيما الذي انضم إلى الأهلي، بالإضافة إلى لاعبين مميزين مثل روبرتو فيرمينو ورياض محرز وإدوارد ميندي وغيرهم، الذين سيشكلون إضافة قوية للفرق.

تترقب جماهير الكرة العربية، وبخاصة جماهير الأهلي والحزم، هذه المواجهة المثيرة التي تعد افتتاحية الدوري الجديد. سيكون اللقاء فرصة للالفريقين لإظهار مدى استعدادهما وقوتهما، ولتحقيق بداية ناجحة في المسابقة. ستشهد المباراة منافسة قوية وتنافس شرس بين اللاعبين، حيث سيسعون لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز الأول.

جدير بالذكر أن الأهلي يعد واحدًا من أكبر الأندية السعودية والعربية، حيث حقق العديد من البطولات الوطنية والقارية على مر التاريخ. وبفضل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، تم تعزيز قوة وتنافسية الفريق بجلب نجوم عالميين إلى صفوفه. بالتالي، يتوقع الكثيرون أن يكون الأهلي في مستوى عالٍ وجاهزًا للمنافسة على الألقاب.

من جانبه، يسعى فريق الحزم إلى إثبات قدرته والمحافظة على مكانته في الدوري السعودي. بعد صعوده إلى دوري روشن، يسعى الحزم لتقديم أداء قوي وتحقيق النتائج الإيجابية. قد يكون للحزم دور مفاجئ في الموسم الجديد، حيث يسعى للمنافسة وإثبات أنه قادر على التفوق على الفرق الكبرى.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

من المتوقع أن يكون الملعب ممتلئًا بالجماهير العاشقة للكرة السعودية، وسيشهد اللقاء حضورًا قويًا من قبل الجماهير الأهلاوية وجماهير الحزم. ستكون الأجواء مليئة بالحماس والتشويق، وسيكون للجمهور دور كبير في دعم فرقهم وتحفيز اللاعبين.

بهذا الشكل، يترقب عشاق الكرة العربية هذه المواجهة المثيرة في افتتاحية الدوري السعودي للموسم الجديد. تبقى الأسئلة معلقة حول من سيتمكن من تحقيق الفوز وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة. سيكون على الفريقين أن يقدما أداءً قويًا ومباراة مثيرة لإسعاد الجماهير وإظهار قوتهما وتنافسيتهما في الموسم الجديد.