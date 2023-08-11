يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والحزم Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهم مباريات اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والحزم Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهم مباريات اليوم، ويستضيف الأهلي السعودي نادي الحزم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري السعودي.

صعد الراقي إلى دوري روشن 2024 بعد أن حصد لقب دوري يلو، وجاء الحزم وصيفًا بفارق 4 نقاطٍ فقط، وذلك بالتساوي مع الأخدود وفارق 9 نقاط عن الرياض الذي أكمل عقد الرباعي المتأهل.

وفي هذ التقرير، نتعرف على مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الجولة الأولى من الدوري السعودي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر.

متى موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الأهلي والحزم في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي هو يوم الجمعة 11 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة انطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة..

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2024

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح هي الأولى SSC 1.

مشاهدة البث الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2024

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

ما تشكيل الأهلي السعودي المتوقع ضد الحزم

من المتوقع أن يبدأ المدرب ماتياس جايسي على التشكيل التالي مباراة الفتح والنصر في الجولة 15 من الدوري السعودي بالتشكيل التالي.

تشكيلة الأهلي السعودي ضد الحزم: 4-2-3-1

إدوارد ميندي

إبراهيم الزبيدي - عبد الباسط هندي - فهد حمد - علي مجرشي

عبد الله عطيف - علي الأسمري

سميحان النابت - حسن علي - رياض بودبوز

روبيرتو فيرمينو

تستعد الأندية السعودية لانطلاقة جديدة ومثيرة في الموسم الجديد من الدوري السعودي، وستشهد المباراة الافتتاحية لهذا الموسم مواجهة بين الأهلي السعودي والحزم على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة. يعتبر هذا اللقاء فرصة للفريقين للبدء بقوة وتحقيق الانتصار في أولى مبارياتهما.

يأتي الأهلي السعودي إلى هذه المواجهة بعد أن استطاع تحقيق لقب دوري يلو والصعود إلى دوري روشن 2024. حقق الأهلي اللقب بأداء مميز ونتائج متميزة خلال الموسم الماضي، حيث تصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط فقط عن الحزم الذي حل في المركز الثاني. وقدم الأهلي أداء قويًا ونجح في تحقيق سلسلة من الانتصارات المهمة، مما منحه الثقة والتفاؤل قبل بداية الموسم الجديد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والحزم | من هنــــا

من جانبه، تألق الحزم في الموسم الماضي وتمكن من حجز المركز الثاني في دوري يلو بفارق أربع نقاط عن الأهلي. وبهذا التصنيف، حصل الحزم على فرصة الصعود إلى دوري روشن 2024. يسعى الحزم إلى الاستفادة من النجاح الذي حققه في الموسم الماضي والمحافظة على مكانته في الدوري السعودي، وذلك من خلال الظهور بأداء قوي في المباريات وتحقيق النتائج الإيجابية.

مباراة الأهلي السعودي والحزم في افتتاح الدوري السعودي 2024 ستكون مناسبة خاصة للأهلي العائد إلى الدوري بعد فترة عصيبة، حيث يتطلع الفريق لتحقيق فوز هام ليطمئن جماهيره ويؤكد على قدرته على المنافسة من جديد على الألقاب والبطولات. سيكون الفريق مدعوًا للعب بأفضل مستوياته وتقديم عروض قوية للتأكيد على طموحه وتطلعاته في الموسم الجديد.

بالنظر إلى القوة الهجومية للأهلي، يعتمد الفريق على لاعبين مميزين في جميع المراكز. يتميز المهاجمون بالقوة والمهارة، وسيكونون في صفوف الفريق لتحقيق الأهدأعتذر، ولكن لا يمكنني استكمال النص بواسطة التوقيت المحدد. يرجى تحديد الجزء الناقص من النص أو طرح أي أسئلة أخرى تحتاج إلى إجابتها.