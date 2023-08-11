أسعار قطارات تحيا مصر على الوجه القبلي.. الأقل سعرًا على خطوط السكة الحديد

يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار قطارات تحيا مصر على الوجه القبلي، إذ يستقل الوجه القبلي مئات الآلاف من الركاب.

وتنشر بوابة الوفد أسعار قطارات تحيا مصر على الوجه القبلي التي تعد الأقل سعر على خطوط السكة الحديد.

الواسطى 8 جنيهات.

الفيوم 8 جنيهات.

بنى سويف 10 جنيهات.

مغاغة 13 جنيهًا.

بنى مزار 20 جنيهًا.

المنيا 25 جنيهًا.

ملوى 28 جنيهًا.

ديروط 30 جنيهًا.

القوصية 33 جنيهًا.

أسيوط 35 جنيهًا.

أبو تيج 38 جنيهًا.

صدفا 38 جنيهًا.

طما 40 جنيهًا.

طهطا 43 جنيهًا.

المراغة 43 جنيهًا.

سوهاج 45 جنيهًا.

المنشاة 45 جنيهًا.

جرجا 48 جنيهًا.

فرشوط 48 جنيهًا.

نجع حمادى 48 جنيهًا.

دشنا 50 جنيهًا.

قنا 53 جنيهًا.

قفط 53 جنيهًا.

قوص 55 جنيهًا.

الأقصر 58 جنيهًا.

أسنا 60 جنيهًا.

أدفو 60 جنيهًا.

كلابشة 63 جنيهًا.

كوم امبو 63 جنيهًا.

دراو 65 جنيهًا.

أسوان 70 جنيهًا.