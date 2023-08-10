زلزال قوي جديد يضرب تركيا.. الثاني خلال يوم واحد

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في "تركيا"، حدوث هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوبي البلاد، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الهزة يقع في منطقة ييشيل يورت، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، في اتصال مع قناة "خبر تورك": "حتى الآن لا توجد أي أخبار أو معلومات عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية".

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان ماراش التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين في شباط الماضي.

ولاية ديار بكر التركية:

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق اليوم الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبذل ما بوسعها لمحاربة "الإسلاموفوبيا".

وقال أردوغان، معلقًا على مكافحة "الإسلاموفوبيا"، إن "تركيا ستفي بكل مسؤوليتها على أكمل وجه، في حمل لواء هذا الكفاح كما فعلت منذ قرون".

وأضاف: "علينا بذل المزيد من الجهود لمكافحة معادة الإسلام، التي وصلت إلى مستوى لا يطاق في بعض الدول الأوروبية".

وتابع: "من واجباتنا الأساسية كأتراك ومسلمين منع الاعتداءات على المصحف الشريف وضمان تلقي مرتكبي جرائم الكراهية العقاب الذي يستحقونه".

وتأتي تصريحات أردوغان في ظل تزايد حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم في كل من الدنمارك والسويد، إذ قام المدعو سلوان موميكا، نهاية شهر يوليو الماضي بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هى الثانية للشخص نفسه، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي في عيد الأضحى، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.