سمالوط تواصل أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا: “إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية”.

وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة للقطاعات المستفيدة كافة، من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، أعمال تبطين ترعة عزبة مترو طريق العمودين على ترعة سرى باشا.

وذلك بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، وجار العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مؤكدًا أن أعمال التأهيل الجارية ستسهم في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية أثناء التنفيذ لضمان الانتهاء وفقًا للجدول الزمني المحدد.





