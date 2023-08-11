مفاجأة.. كايسيدو يُبلغ ليفربول برفضه الانتقال إليهم

رفض موسيس كايسيدو، لاعب وسط برايتون ألبيون، عرض ليفربول، مؤكدًا رغبته أنه يريد الانتقال إلى تشيلسي.



كان ليفربول قدم عرضًا أكبر من تشيلسي لنادي برايتون من أجل التعاقد مع كايسيدو، ليوافق ناديه على العرض الذي بلغ 111 مليون جنيه إسترليني.



وكان تشيلسي قدم عرضًا وصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، وتم رفضه من إدارة برايتون، التي ترغب في بيعه بأعلى سعر ممكن، بعد عرض ليفربول الأخير.



مفاجأة.. كايسيدو يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال لتشيلسي:



أكدت التقارير أن كايسيدو أبلغ مسؤولي ليفربول برغبته في ارتداء قميص تشيلسي، ولا يريد الانتقال إليهم، أنه ملتزم بكلمته مع البلوز.



يجهز تشيلسي عرضًا جديدًا من أجل تخطي عرض ليفربول، بعدما حصلوا على موافقة اللاعب الإكوادوري، وأكد البلوز لـ"كايسيدو" أنهم سيرفعون قيمة الراتب المقدم له أيضًا.



يعتبر عرض ليفربول الأعلى في تاريخ النادي، وسوق الميركاتو في البريميرليج، وسيحتاج تشيلسي للعمل على إنجاز الصفقة اليوم.



وكان كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي، أن إدارة النادي حسمت صفقة كايسيدو بعد التوصل لاتفاق مع برايتون بشأن ضمه.

