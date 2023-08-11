 جهود قطاع العقارات في الاقتصاد المصري.. 40 مدينة جديدة منذ السبعينيات| فيديو

عرض تقرير تليفزيوني ، مذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، بعنوان: " جهود قطاع العقارات في الاقتصاد المصري".

ويخلق قطاع العقارات في مصر، الملايين من فرص العمل في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى أنه أسهم في الناتج المحلي بأكثر من 25% خلال عام 2022.

قطاع العقارات في مصر

ويعد قطاع العقارات في مصر إحدى مناطق الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، اجتذب 976.6 مليون دولار في السنة المالية 2021 – 2022، ولعبت الحكومة دورًا مركزيًا في تنمية وتطوير قطاع العقارات.

وطورت منذ السبعينيات أكثر من 40 مدينة جديدة، وتضاعفت تنمية القطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرتبط ذلك برؤيته للجمهورية الجديدة ومشاريع البناء الضخمة.

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