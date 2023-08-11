كلوب يعلن حسم ليفربول لصفقة كايسيدو

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، توصل إدارة الريدز لإتفاق مع برايتون ألبيون بشأن التعاقد مع الإكوادوري موسيس كايسيدو في الميركاتو الحالي.

أضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي: ما أستطيع قوله أن الناديان أتفقا على السعر وسنرى مايعني ذلك، ليس لدينا مصادر مالية غير محدودة ولم نتوقع حدوث بعض الاشياء هذا الصيف لكنها حدثت.

وتابع: لا أعلم إذا كان سيُجري كايسيدو الفحوصات الطبية اليوم، لكن توصلنا لإتفاق مع برايتون حسبما قيل لي.

وواصل عن تصريحاته السابقة بعدم بعد الكثير من الاموال لجلب اللاعبين، بعدما توصل ليفربول مع برايتون لإتفاق بشأن دفع 115 مليون جنيه إسترليني لضم كايسيدو، ليرد كلوب أنه غير رأيه حول ذلك الأمر.

وأضاف: كنت مخطئًا عندما قلت أني لن ادفع 100 مليون جنيه على لاعب ما وغيرت رأيي، بالحياة تغير رأيك.

وتابع: بالنسبة لنا نريد الحصول على أفضل فريق معًا، نعم لا يعجبني كثيرًا دفع مبلغ 100 مليون على لاعب لكن نريد الحصول على أفضل فريق.

وواصل: من يريد ان يأتي بتصريحاتي قبل خمس سنوات لا مشكلة لدي لأني ادركت بأني كنت على خطأ، مضيفا :"نريد التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل".

وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن ليفربول يعمل من أجل تسريع عملية الأوراق والمستندات من أجل إتمام صفقة التعاقد مع كايسيدو في أقرب وقت ممكن ذلك قبل موعد مباراة الريدز مع تشيلسي.



ووضع نادي ليفربول موعدا الكشف الطبي للاعب كايسيدو ويستعد مدرب الريدز، كلوب للتواصل مع اللاعب من أجل التحدث معه في بعض الأمور قبل إتمام الصفقة حول دوره والمطلوب منه مع الفريق.