الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في موسكو

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن أن مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة منشأة في موسكو، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

إسقاط مسيرة أوكرانية

وأعلنت الدفاع الروسية، عن إسقاط المسيرة الأوكرانية في غابات غرب موسكو عبر وسائل الحرب الإلكترونية.

القوات الروسية تُدمّر منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية.. ضابط أمريكي يُوضح

تُدمّر القوات الروسية بشكل منهجي منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، حسبما أفاد ضابط المخابرات الأمريكي المُتقاعد، سكوت ريتر، مساء اليوم الخميس.

وقال ريتر: "الجيش الروسي دمر كل منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، ويقوم بتوجيه ضربات على الأهداف المحددة بكل أريحية".

وأشار إلى أن "الدول الغربية زودت نظام كييف بالعديد من منظومات الدفاع الجوي المتقدمة والمختلفة ومع ذلك، فشلت قوات كييف في إنشاء نظام واحد متكامل، بل نشرتها في مواقع متفرقة مما جعلها هدفا سهلا للقوات الروسية".

أنجح عملية في التاريخ العسكري الحديث

وتابع: "تنفذ روسيا منذ عدة أشهر أنجح عملية في التاريخ العسكري الحديث من خلال تدميرها قوات الدفاع الجوي المعادية".

ونوه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك "يهدر الأوكرانيون ذخيرة باهظة الثمن بكميات كبيرة، لذلك يضطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى إلى التوسل إلى الحلفاء الغربيين لاستجداء دفعات جديدة من الصواريخ".

من ناحية أخرى، قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق بالبنتاغون، في مقابلة مع قناة جيريمي رايان سليت على "يوتيوب"، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكبر الخسائر في مسرح العمليات.

وقال العقيد إن "القوات الأوكرانية في حالة مروعة مما كان قبل عام، حيث لم يتبق سوى هيكل عظمي. حسبنا أن الأوكرانيين فقدوا ما بين 300 إلى 350 ألف شخص، وربما أكثر".

وأوضح العقيد ماكغريغور أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، على الرغم من الإمداد الهائل بمعدات الناتو، فشل، وكانت نتيجته خسائر فادحة بين الأفراد. وأضاف أيضا أنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا قريبا من مواصلة أعمالها العدائية.

وبحسب العقيد، واجه نظام كييف أيضا مشاكل خطيرة بسبب النقص الحاد في ذخيرة المدفعية وقذائف الدبابات والأسلحة الخفيفة، بينما نجحت موسكو في إنشاء مجمع صناعي عسكري لإنتاج جميع المعدات اللازمة للجيش الروسي.