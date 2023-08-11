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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة (شاهد)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، تقريرًا عن من مدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن مهرجان العلمين أمس كان مميز ومبهر وردود أفعال الزائرين عليه كانت رائعة خاصًة حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت بسبب إقبال المتابعين له وتأثير موسيقاه عليهم.

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كثرة الفعاليات الفنية

وقال مراسل التليفزيون المصري،أن أمس تميز بكثرة الفعاليات الفنية وتميزها بسبب الحفلات الغنائية والإقبال الكبير على حفلة بهاء سلطان وكارول سماحة واستمراره لوقت أكثر مما يجب بسبب اندماج الجماهير معهم.

الأماكن بمنطقة العلمين الجديدة كانت تستعد لاستقبال الزائرين

وتابع: “الأماكن بمنطقة العلمين الجديدة كانت تستعد لاستقبال الزائرين وجماهير الحفلات والتنظيم على كفاءة عالية ولذلك ردود الأفعال كانت إيجابية تجاه العلمين وأشادت بوجود الحفلات والنشاطات الرياضية المختلفة ومشاركتهم بها ونصحت الآخرين بزيارة العلمين والتمتع بجوها”.

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