تعرف على أسعار المعدن الأصفر بالمنيا

يُعد سعر جرام الذهب عيار 21 ، هو العيار الأكثر طلبا في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بمحافظة المنيا ، إذ يلجأ إلى شرائه المقبلون على الزواج ، والراغبون في استثمار أموالهم في الذهب.

والذي يشهد إستقرار في أسعار البيع والشراء طوال الأسبوع ، بإعتباره الملاذ الآمن للراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم دون خسارة، وتحرص بعض السيدات والفتيات على التزيين بالمشغولات الذهبية من هذا العيار، وإعتباره إستثمار آمن ومضمون ، وشهدت أسعار الذهب، صباح اليوم بمحلات الصاغة بمحافظة المنيا ، استقرارا في الأسواق والمحال التجارية، ورصد تقرير الوفد من خلال هذا التقرير ، سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية.

والتي جاءت ، سعر الذهب عيار 24 . 2485.75 جنيهًا للبيع ، 2474.25 جنيهًا للشراء ، عيار 22. 2278.5 جنيهًا للبيع ، 2268 جنيهًا للشراء ، عيار 21 . 2175 جنيهًا للبيع ، 2165 جنيهًا للشراء ، عيار 18 1864.25 جنيهًا للبيع ، 1855.75 جنيهًا للشراء ، عيار 14 . 1450 جنيهًا للبيع ، 1443.25 جنيهًا للشراء، عيار 12 . 1242.75 جنيهًا للبيع ، 1237.25 جنيهًا للشراء ، عيار 9 . 932.25 جنيهًا للبيع ، 927.75 جنيهًا للشراء

ونصح الكثيرون عند شراء الذهب تشتري الذهب من التاجر في محل الصاغة، الإحتفاظ بفاتورة الشراء ، لكونها مهمة ومطلوب وقت البيع مرة أخرة على فقدان المصداقية مفقودة، هذا بخلاف أن تكون الفاتورة مكتوب فيها تفاصيل المنتج ومختومة لضمان حقك، كما يفضل إعادة بيع منتج الذهب لنفس محل الشراء .