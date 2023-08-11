ليفربول يصفع تشيلسي ويحسم صفقة كايسيدو

نجح ليفربول في خطف صفقة موسيس كايسيدو لاعب وسط برايتون ألبيون بعدما كان تشيلسي قريبا من حسم التعاقد مع اللاعب الإكوادوري.

وعرض ليفربول مبلغ 110 مليون جنيه إسترليني لنادي برايتون، من أجل شراء اللاعب كايسيدو ليتفوق على عرض تشيلسي الذي وصل إلى 100 مليون جنيه.

ويميل برايتون للموافقة على عرض ليفربول بعدما أكد أنه سيبيع اللاعب للعرض الأعلى، بالإضافة لرغبة النادي في حسم صفقة بيعه في أقرب وقت ممكن، بحد أقصى يوم الجمعة.



دخل ليفربول في مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد مع كايسيدو ونجح في الوصول إلى محادثات متقدمة لينجح في الأخير بالتعاقد مع كايسيدو.



وبدأ ليفربول في في تسريع عملية الأوراق والمستندات من أجل إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن ذلك قبل موعد مباراة الريدز مع تشيلسي.



كلوب يتواصل مع كايسيدو



كما حدد نادي ليفربول موعد الكشف الطبي للاعب كايسيدو ويستعد مدرب الريدز، كلوب للتواصل مع اللاعب من أجل التحدث معه في بعض الأمور قبل إتمام الصفقة حول دوره والمطلوب منه مع الفريق.



وكان ليفربول بعيدا عن صفقة كايسيدو بعدما تراجع قليلا خلال الفترة الماضية، ليكون اللاعب قريبا من تشيلسي بعد تقديم عرض وصل لـ 90 مليون إسترليني، قبل أن يدخل الريدز في الصفقة أمس الخميس، ويستفسر حول إمكانية التعاقد معه، ومدى وصول المفاوضات مع الأندية الآخرى، قبل أن ينجح في حسم صفقة اللاعب الإكوادوري.