انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بالفيوم الجمعة ١١ اغسطس

شهدت محافظة الفيوم اليوم الجمعه انخفاض طفيف فى درجة الحرارة عن امس الخميس بمقدار درجة واحدة وبلغت درجة الحرارة 35 درجة مئوية وترتفع غدا السبت بمقدار درجة واحدة وتصبح 36 درجة وتنخفض بمقدار درجة ايام الاحد والاثنين والثلاثاء وتصبح 35 درجة والاربعاء 34 درجة والخميس والجمعه والسبت القادم 35 درجة بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 و26 درجة خلال هذه الفترة .

كانت المحافظة قد شهدت طقس شديد الحرارة خلال الثلاث اسابيع الاخيرة من شهر يوليو وتراوحت درجة الحرارة بين 39 و42 درجة للكبرى والصغرى وصلت الى 27 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .

هدوء الحركة المرورية

وبدت الحركة المرورية فى مدينة الفيوم اليوم الجمعه هادئة فى اغلب شوارع المدينة و عادية فى شوارع السد العالى الجمهورية والحرية بطل السلام وجمال عبد الناصرودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم والمسلة وميدان التدريب وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية خاصة ان اليوم اجازة رسمية وبدت شوارع المدينة شبه مهجورة فى الصباح .

وقد اشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الصرف الصحى والغاز" ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتى لا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.