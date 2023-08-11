محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، أعلن دعمه لتنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر بواسطة المشروع الاستراتيجي للمياه في الصحراء (ISWS). جاء هذا الإعلان بعد عقد ورشة عمل مشتركة لتطبيق آلية بطاقة تقييم الخدمات للعاملين بالوحدة الملحية لمركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة ممثلين عن بعض الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في المركز.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز جودة وكفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسيوط، وذلك عن طريق تحسين أداء العاملين ومتابعة تطور الخدمات والارتقاء بجودتها. وتعتبر آلية بطاقة تقييم الخدمات أحد الأدوات المهمة التي تسهم في تحقيق ذلك الهدف، حيث يتم تقدير وتقييم أداء العاملين بناءً على معايير ومؤشرات محددة.

وأعرب اللواء عصام سعد في تصريحاته عن أهمية تنفيذ هذا المشروع ودعمه له، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين جودة حياة السكان وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى أن التعاون بين الجهات المعنية والمشاركة الفعالة من قبل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ستكون لهما دور كبير في نجاح هذا المشروع.

المشروع الاستراتيجي للمياه في الصحراء (ISWS) هو مشروع بالشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز استدامة وإدارة مستدامة للموارد المائية في مناطق صحراوية في مصر. وفي إطار هذا المشروع، يُنفَّذ الآن مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر.

يُعتبر صعيد مصر منطقة تمتاز بمساحة واسعة وبعدد كبير من السكان، وتعتبر خدمات المياه والصرف الصحي أحد أهم التحديات التي تواجهها المنطقة. وبفضل تنفيذ هذا المشروع، ستتمكن محافظة أسيوط من تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المنطقة.

من المتوقع أن يعمل مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على تحسين هذه التقييمات وتعزيز جميع جوانب خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة أسيوط، من خلال تنفيذ تحسينات وتطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة العاملين وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر

تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر