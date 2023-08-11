ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات والنظافه

في إطار الاهتمام المستمر بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات، قام رئيس مركز ومدينة أبوتيج، بتنفيذ حملة تمشيط على طريق بني سميع وطريق التسعة وطريق المسعودي الزرابي.

تأتي هذه الحملة في إطار المبادرات المستمرة التي يُعمل عليها لتحسين المظهر الجمالي للمنطقة والارتقاء بمستوى النظافة والترتيب.

تهدف هذه الحملة إلى إزالة الاشغالات والأنقاض المنتشرة على جانبي الطرق وتنظيف المساحات العامة بشكل شامل.

تستهدف الحملة عدة طرق رئيسية بالمنطقة، بما في ذلك طريق بني سميع وطريق التسعة وطريق المسعودي الزرابي.

وبفضل التنسيق الجيد بين الجهات المعنية والعمال المتخصصين، تم تحقيق تقدم ملحوظ في عمليات التنظيف ورفع الاشغالات.

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه

ابوتيج .. الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافه