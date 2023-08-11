في اطار حرص الدولة علي تقديم افضل الخدمات الطبية للموطنين تم مرور إدارة شئون البيئة بمجلس ومدينة أبوتيج التابع لمحافظة اسيوط على مستشفى أبوتيج التخصصي ومفرمة النفايات الخطرة والرعاية الصحية بأبوتيج.

تهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير العمل والحرص على تشديد الإجراءات البيئية داخل المستشفى ومفرمة النفايات الخطرة والرعاية الصحية بأبوتيج.

وخلال الزيارة، تم تفقد المستشفى والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين. وتم أيضًا مراجعة إدارة النفايات الخطرة وضمان مطابقتها للمعايير البيئية المطلوبة.

وتم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من العدوى وضمان سلامة الجميع في المستشفى ومفرمة النفايات الخطرة والرعاية الصحية بأبوتيج.

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية

شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية