إنشاء أول نقاط تفتيش في مركز بلاط بالوادي الجديد

زار الدكتور ياسر محمود سيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، موقع إنشاء أول كمينين أمنيين (نقاط تفتيش) لصالح مديرية أمن الوادي الجديد، وتنفيذ وإشراف جهاز تعمير الوادي الجديد على طريق تنيدة منفلوط. يهدف هذا الإجراء إلى تغطية الطريق بالخدمات الضرورية وتذليل أي عقبات تواجه هذا الغرض، حرصًا على سلامة المواطنين ودفعًا لعملية التنمية على أرض الوادي الجديد.

وخلال الزيارة، تم مراجعة تقدم أعمال البنية التحتية للطريق والتأكيد على ضرورة الانتهاء من التجهيزات وتوفير جميع الخدمات الضرورية. بذلك يسهم هذا المشروع في توفير وسيلة مواصلات آمنة وسلسة للمواطنين، وكذلك في دعم حركة النقل والتجارة في المنطقة.

وأعرب الدكتور ياسر محمود عن تفاؤله ورضاه عن تقدم الأعمال، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في العمل بجدٍّ والالتزام بالمواعيد المحددة لضمان استكمال المشروع بشكل ناجح.

تشكل إنشاء الكمينين الأمنيين وتجهيز طريق تنيدة منفلوط خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز الأمان والأمان في المنطقة. ويعكس هذا الإجراء التزام الحكومة المحلية بخدمة المواطنين وتحقيق رؤية المحافظة في تعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة.

جدير بالذكر أن طريق تنيدة منفلوط يعتبر ممرًا هامًا يربط بين الوادي الجديد ومركز ومدينة بلاط، ويعتبر جزءًا من الشبكة الطرقية الحيوية في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون الطريق مؤهلاً للمرور الآمن والسلس خلال الفترة القادمة، مما سيحقق رؤية الحكومة المحلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الرفاهية العامة للمواطنين.

إنشاء أول كمينين أمنيين نقاط تفتيش في مركز بلاط بالوادي الجديد

إنشاء أول كمينين أمنيين نقاط تفتيش في مركز بلاط بالوادي الجديد

إنشاء أول كمينين أمنيين نقاط تفتيش في مركز بلاط بالوادي الجديد