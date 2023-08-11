مانشستر سيتي يحكم قبضته على مستقبل سيلفا

يبدو أن الصراع من أجل ضم برناردو سيلفا قد انتهى، وسيكون على نادي برشلونة الإسباني نسيان فكرة التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقًا لـ صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، أن برناردو سيلفا يفكر جديًا في الوقت الحالي لـ تمديد عقده لستة أعوام أخرى مع سيتيزن، وهو العرض الذي قدمه النادي للاعب في وقت سابق من هذا العام.

وينتهي عقد النجم البرتغالي مع مانشستر سيتي في 30 يونيو 2025، ويُعد سيلفا أحد أكثر اللاعبين المؤثرين في كتيبة جوارديولا.

برناردو سيلفا

وكان سيلفا مصممًا في وقت لاحق، على الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما فعل قائده السابق في مانشستر سيتي الدولي الألماني إيلكاي جوندوجان.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن جوارديولا قد وعد اللاعب أنه سيسمح له بالانتقال إلى برشلونة إذا وصل عرض مناسب، ولكن النادي الإسباني غير قادر على تحمل تكلفة انتقال وراتب سيلفا، حيث يعاني من مشاكل وأزمات مالية بسبب الديون وقانون اللعب المالي النظيف، وبالتالي فإن تجديد عقد البرتغالي في ملعب الاتحاد يقترب.

ويعد سيلفا سببًا رئيسيًا في تتويج مانشستر سيتي، بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن برناردو شارك مع الفريق السماوي في 55 مباراة في جميع البطولات بالموسم الماضي 2022-23 وسجل 7 أهداف.

برناردو سيلفا

وخسر مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، لقبه الأول هذا الموسم، كأس الدرع الخيرية، بعد أن سقط أمام أرسنال بركلات الترجيح.

يفتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024 اليوم الجمعة أمام بيرنلي.