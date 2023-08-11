ضمن خطة العروض الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي ، قدم قصر ثقافة موط في فرع ثقافة الوادي الجديد عرضًا مميزًا لفرقة التلقائين.

تعد فرقة التلقائين من الفرق الفنية المعروفة بمهاراتها المبدعة في تقديم العروض المسرحية التلقائية، حيث يعتمد أداء أعضاء الفرقة على الإبداع والتفاعل المباشر مع الجمهور بدون عناء التحضير المسبق والنصوص المكتوبة.

تضمن العرض الفنون التلقائية على مستوى عالٍ من المسرحية، حيث استخدمت الفرقة عدة تقنيات وأساليب تعزز التفاعل والتواصل بين الممثلين والجمهور.

استطاعت الفرقة تقديم مشاهد مختلفة ومتنوعة تتعامل مع مجموعة متنوعة من الموضوعات المعاصرة والاجتماعية.

تميزت فرقة التلقائين بمهاراتها الاستعراضية الراقية والتنوع في أداء الشخصيات واستخدام الحركة الجسدية والتعبير الوجهي.

تمكنت الفرقة من خلق جو من الإثارة والمتعة للجمهور، حيث تفاعل الحاضرون مع العروض وشاركوا فيها بنشاط.

أثنى الجمهور على جودة العرض واحترافية أداء فرقة التلقائين، وأشادوا بالتنوع والابتكار الذي طغى على العرض.

كما عبّروا عن امتنانهم للهيئة العامة لقصور الثقافة ولفرقة التلقائين على تقديمهم لهذه الفرصة المميزة للاستمتاع بعروض فنية متميزة.

عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بقصر ثقافة موط

عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بقصر ثقافة موط