ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، وذلك من خلال فرع ثقافة أسيوط.

وفي هذا السياق، استقبل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر، مجموعة من الأطفال، حيث تم تنفيذ ورشة فنية خاصة بهم.

وتهدف هذه الأنشطة الثقافية والفنية إلى تعزيز الوعي الثقافي والتعليم الفني بين الأطفال، وتشجيعهم على التعبير الفني والإبداع.

تم توفير جميع المواد الفنية اللازمة للأطفال، وقدمت الفنانة ولاء فرحات التوجيهات والدعم اللازم لكل طفل للمساعدة في تنفيذ أعمالهم الفنية.

وقد انتهت الورشة بنجاح، حيث تم إظهار اللوحات الفنية التي أنجزها الأطفال في معرض صغير تم إقامته في قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر.

تأتي هذه الأنشطة ضمن الجهود المستمرة للهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الثقافة والفن في جميع أنحاء البلاد.

وتعد إقليم وسط الصعيد الثقافي واحدًا من المناطق الحيوية التي تستهدفها الهيئة لتنمية وتعزيز النشاط الثقافي والفني فيها.

ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر