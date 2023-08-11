برشلونة يمهد الطريق أمام أنسو فاتي للرحيل

اقترب لاعب برشلونة الإسباني أنسو فاتي، من التوقيع مع فريق الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

دخل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، مؤخرًا في اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل باريس سان جيرمان، الذي كان أبرز المهتمين بالتعاقد مع اللاعب.

وضع الهلال السعودي، فاتي على رأس قائمة أولوياته، في الميركاتو الصيف الحالي، حتى أنه فضله على البرتغالي جواو فيليكس الجناح الإسباني لأتلتيكو مدريد.

أنسو فاتي

حاول الهلال ضم فيليكس مقابل 15 مليون يورو، لكن أتلتيكو مدريد طلب 20 مليونًا، وهو ما دفع الهلال إلى ضم نجم برشلونة.

على الرغم من رغبة اللاعب الشاب في البقاء مع برشلونة، إلا أن النادي الكتالوني قد يكون منفتحًا على رحيل اللاعب، من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها حاليًا.

ويمر فريق برشلونة بأزمة مالية حادة، في الوقت الحالي تهدد بتسجيل لاعبيه الجدد، وعلى رأسهم لاعب خط الوسط الألماني جوندوجان.

ويريد النادي الإسباني بيع أنسو فاتي، خاصة بعد أن خرج من حسابات تشافي هيرنانديز، وأن المدرب طلب رحيله لأنه لن يعتمد عليه في الموسم الجديد.

وارتبط اسم أنسو فاتي بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أراد ضمه بقوة، حيث قدم العديد من الإغراءات لحسم مسأله التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنسو فاتي

يُذكر أن فاتي كان من أبرز نجوم برشلونة الصاعدين، في السنوات الأخيرة، حتى أنه حصل على القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الفريق ليونيل ميسي بعد رحيله عام 2021.