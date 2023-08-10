تفاصيل فيديو خطف طفل عين شمس .. الداخلية تكشف السبب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشور مدعوم بمقطع فيديو، يظهر خلاله تواجد أحد الأشخاص بفناء منزل وبجواره طفل يستغيث بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الطفل المشار إليه وتبين أنه (٣سنوات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، وباستدعاء والده لسؤاله حضر وبصحبته طفلان (10 سنوات – مقيمان بذات العنوان) واللذان أفادا بملابسات الواقعة، حيث قررا أنه حال لهوهما بالشارع تلاحظ لهما استغاثة الطفل داخل مدخل العقار ومعه أحد الأشخاص فقاما بإبلاغ أحد أقارب الطفل (مقيم بذات العنوان) فقام بالإمساك بالشخص وتبين أنه معاق ذهنياً فقام بصرفه.

وأفاد والد الطفل بأنه قام بنشر مقطع الفيديو خشية أن يكون المشكو فى حقه قد ادعى مرضه حتى يتمكن من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور، والذى تبين أنه كان متواجدا بالعقار محل الواقعة لزيارة عمه، وبسؤال عمه أيد ذلك وقدم شهادة من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية تفيد بأن المذكور يعانى من إعاقة ذهنية ولم يقصد إيذاء الطفل بسوء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.