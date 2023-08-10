إعدام نصف طن أغذية فاسدة في حملة مكبرة بطور سيناء

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن إعدام أكثر من نصف طن أغذية فاسدة في حملة مكبرة بمدينة طور سيناء.

كما نجحت الحملة فى إعدام 632 كجم و81 لترا لأغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية، تم التوصية بغلق 5 منشآت بها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية وغير مطابقة للمواصفات وبها خطر داهم على الصحة العامة.

وتم شن حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، وكذلك محلات الجزارة و المخابز و المحلات التجارية و عداا من الاسواق.

جاء ذلك في ضوء حملة 100 يوم صحة وضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء آمن لقاطنى المدينة وزوارها.