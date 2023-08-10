حالة الطقس غدًا.. حار رطب نهارا واضطراب الملاحة البحرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، حيث من المتوقع أن يكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس

وقال الأرصاد في بيانها عبر فيسبوك، إن حالة الطقس غدًا تشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلا مما يساعد على تلطيف الأجواء ، مع وجود نشاط رياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 1.5: 2.5 متر.

أما عن الملاحة البحرية فهناك اضطراب على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا الجمعة

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28 درجة.

سقوط أمطار على مناطق متفرقة من جنوب البلاد

شهدت مناطق متفرقة من جنوب البلاد أمطارًا خفيفة ورعدية أحيانًا، وقالت الأرصاد في بيان رسمي إن حدوث هذه الأمطار الصيفية أمر طبيعي وربما يحدث عام بعد عام.

ويرجع السبب إلى والحزام المداري، وهو خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، وهو عند خط الاستواء ويتذبذب شمالًا وجنوبًا مع الحركة الظاهرية للشمس باختلاف الفصول، ويؤدي تلاقي هذه الكتل مع وجود منخفض جوي إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والسيول عند السودان وإثيوبيا ( منابع النيل).