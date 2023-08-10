الكاجوال يعكس شباب ديانا حداد

تملك النجمة ديانا حداد ذوقًا رفيعًا جعلها تتربع على عرش الأناقة بلمسة مواكبة لأحدث صيحات الموضة مما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وتألقت ديانا حداد بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت تي شيرت باللون اللبني ونسقت عليه بنطال واسع مزركش بالرسومات الناعمة فيما انتعلت حذاء مسطحًا ونسقت عليه حقيبة سوداء أنيقة، عكست الإطلالة شبابها المفعم بالحيوية والأنوثة.

واختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ديانا حداد:

ديانا حداد (1 أكتوبر 1976 -)، مغنية لبنانية تحمل أيضًا الجنسية الإماراتية ومقيمة في الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أشهر مطربي موسيقى البوب في العالم العربي ولازالت كذلك منذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم، كان ألبومها الأول ساكن (1996) أحد أكثر الألبومات مبيعًا في عام 1996، إذ حصل على شهادة البلاتين من قبل شركة الخيول للتسجيلات، كما قدمت حداد الألبوم بأسلوبها الموسيقي البدوي للجمهور.

بدأت شهرتها الحقيقية في أواخر عام 1997 عندما أصدرت ألبومها الثالث (أمانيه) مصحوبًا بأغنية منفردة تحمل نفس العنوان، خلال هذا الوقت، شكلت ديانا حداد فريقًا ناجحًا مع زوجها الإماراتي السابق سهيل العبدول الذي أخرج جميع مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها حتى عام 2005 عندما قررت العمل مع مخرجين جدد، كما بدأت ديانا في الأداء بلهجات أخرى غير اللبنانية والبدوية في ألبومها الرابع يامايا (1998) والذي تضمن أغانٍ باللهجات الخليجية والعراقية والمصرية، شهدت مسيرتها الفنية تقلبات كثيرة، لكنها تمكنت بشكل عام من إنتاج أغنيات فردية لا تُنسى، من أشهر أغانيها: (ساكن)، (أمانيه)، (ماني ماني)، (ماس ولولي)، (يا عيبو)، و(لا فييستا)، (إلى هنا).

ولدت ديانا في قرية صغيرة في جنوب لبنان اسمها بصاليم، والدتها منى مسلمة ووالدها جوزيف مسيحي ماروني من قرية مغدوشة، التي غنت عنها أغنية بعنوان «مغدوشة» في ألبومها جرح الحبيب الذي طرح في 2000، ديانا هى المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة: لوليتا، داني، فادي، سمير، تركت ديانا وطنها بعد اندلاع الحرب فيها لتترعرع في بلدها الثاني الكويت التي ترعرعت فيها ودرست هناك مراحل عمرها في مدرسة الفحيحيل الوطنية لقبها أهلها باسم «حسن صبي» أي مشاكسة باللهجة اللبنانية من الطريف أنها كانت تحب الشوكولا في صغرها لدرجة أن جدها كان يخبأها ولكنها تعرف أين خبأها فتأكلها، ظهرت الموهبة الفنية لدى ديانا حداد فجأة في عمر مبكر (ثمان سنوات)، إذ كانت في ذلك الوقت تغني بالحفلات الوطنية عام 1988، وذلك مع بداية حرب الخليج التي وصلت الكويت وبذلك اضطرت ديانا وعائلتها العودة إلى وطنها لبنان بعد قضائها 14 عامًا من عمرها بالكويت، بعد أن أنهت ديانا دراستها وذلك بتعلمها لبرمجة الحاسب الآلي بسنة 1992 بدأت رحلة الفن.

الحياة الفنية:

شاركت ديانا حداد في برنامج الهواة استديو الفن قدمت ديانا أول أغانيها الخاصة في البرنامج هى «طير اليمامة» التي سجلتها في أول ألبوماتها «ساكن» يقول مطلعها: “دخلك ياطير اليمامة وصل لولفي سلامي إلو على غيابو إلو إلو أدي ششتقت إلو شو صارت سودة أيامي”، عن فئة الأغنية الشعبية تصدرت ديانا المركز الأول على مستوى الجنوب والمركز الرابع على مستوى لبنان.

قدمت ديانا حداد الكثير من الألبومات الفنية، إذ كونت أرشيف وعدد من الأغان الخاصة وألبومات الحفلات وغير ذلك، بدأت ديانا مشوارها في اوخر عام 1995 مع ألبومها الأول ساكن الذي قيل أنه بيع منه ما يقارب من مائتا ألف نسخة وصورت منه ثلاث فيديو كليب، في وقت كان متقارب الذي طرحت به ديانا ساكن أحيت حفلًا عظيمًا في شتورا بلبنان سجلت الخيول الشركة المنتجة لأغاني ديانا الحفل وطرحته بالأسواق باسم عنيدة وهى أغنية كانت جديدة حين ذاك، إذ إنها لم تطرحها في ساكن فتفاعل الجمهور معها وطرحت ديانا الأغنية بعد ذلك في ألبومها الثاني أهل العشق عام 1997 وهو الألبوم الذي حقق نجاح ونستطيع القول أنه " ثبت نجاح ديانا الذي حققته ديانا في «ساكن» فصورت ديانا منه كليبين، في الربع الأخير من نفس العام أطلقت ديانا ألبومها الثالث أمانيه الذي حقق أعلى الإرادات مع وجود الكثير من الألبومات الناجحة وقتها باع ملايين النسخ حول العالم وهى الأغنية التي انتشرت عالميًا وليس عربيًا فقط ونظرًا لنجاحه التقت ديانا بسلفستر ستالون الذي أعجب بغنائها خصوصًا أمانيه صورت ديانا من الألبوم أغنيتان وكانت على وشك تصوير الثالثة «غلطتي» نظرًا لطلب الجمهور المتكرر لها طرحت ديانا في أواخر 1998 ألبومها يامايا الذي تزامن مع وفاة والدتها منى، مما أدى إلى توثقف ديانا عن إحياء الحفلات إلا أن ديانا كانت قد صورت أغنيتين قبل وفاة أمها وقد تصدرت هاتين الأغنيتين سباقات الأغاني واقتحمت سوق الكاسيت بشكل مفاجئ مع هذا فإن ديانا لم تسوق الألبوم بشكل صحيح، في نفس العام بموسم الصيف طرحت ديانا جديدها مبكرًا حتى تثبت نفسها من جديد بعنوان شاطر «وهى الأغنية التي تصدرت سوق الكاسيت بالعالم العربي وصورت هذه الأغنية في جبل علي بالقرب من مدينة دبي وقد عانى فريق العمل من درجة الحرارة التي فاقت 45 درجة، وصورت ديانا ثلاث أغان لتعوض غيابها عن الساحة الفنية.