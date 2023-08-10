انتخاب أستاذ بطب بنين الأزهر رئيسًا للجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب

أسفرت انتخابات الجمعية العمومية التي تمت اليوم داخل الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب عن فوز ابن كلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور إبراهيم عويس؛ رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب بنين بالقاهرة السابق، بمنصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب في دورتها الجديدة.

رئيس الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب

تدرج رئيس الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب في التعليم الأزهري، وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1985م وكان ترتيبه السابع على مستوى الجمهورية، والتحق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992م، وكان ترتيبه العاشر على الدفعة، وعين طبيبًا مقيمًا بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب البنين بالقاهرة، وحصل على الماجستير في جراحة المخ والأعصاب، وعين في درجة معيد عام 1998م، وواصل مشواره العلمي حتى حصل على الدكتوراه وعين مدرسًا عام 2004م، وكلف للقيام بعمل مدير مستشفى الطوارئ بجامعة الأزهر عام 2005م.

وبعد سنوات وفي عام 2009م رقي إلى درجة أستاذ مساعد وفي عام 2014م حصل على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية في مجال جراحة المخ والأعصاب، وفي عام 2014م كلف رئيسًا لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب البنين بالقاهرة حتى 2021م، وأشرف وناقش عديدًا من الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) في كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، ونجح ابن جامعة الأزهر في اجتياز انتخابات مجلس النواب فردي مستقل بحزب مستقبل وطن عام 2020م، وشارك في عديد من المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية، وله أبحاث علمية عديدة تم نشرها في مجلات علم