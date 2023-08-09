لأول مرة.. رئيس جامعة الأزهر يزور فرع الجامعة بأسيوط

في أول زيارة رسمية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر لفرع الجامعة بأسيوط، تم استقبال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع كليات الوجه القبلي، وعمداء الكليات؛ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة. وقد كان الترحاب شديدًا تجاهه في هذه الزيارة، وقد تمت مرافقته من قبل محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الدكتور محمد عبد المالك الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، حيث يسعى للاطمئنان على جميع القطاعات ومتابعة سير العمل فيها. وقد يولي اهتمامًا خاصًا للخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين في القطاعات المتعددة بالجامعة، مثل قطاع المستشفيات، وخاصة مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط التي تقدم خدماتها بالمجان.

عبر رئيس الجامعة عن سعادته

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بوجوده وسط هذه الكوكبة من علماء الجامعة، وأعرب عن حبه ووده لمحافظات الصعيد التي تعتبر مصدرًا للقامات العلمية والوطنية الكبيرة في جميع المجالات. وأشاد بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يعتبر من رموز المحافظات الصعيدية.

وأكد رئيس الجامعة على دعمه الكامل لجميع كليات الوجه القبلي في أداء رسالتها في الجمهورية الجديدة. يسعى الدكتور محمد عبد المالك إلى تعزيز العمل والتعاون بين الفروع المختلفة لجامعة الأزهر وتوفير خدمات تعليمية متميزة ومتنوعة للطلاب في المناطق الريفية والنائية.

يزور رئيس جامعة الأزهر لأول مرة فرع الجامعة بأسيوط