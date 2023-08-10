اغتيال المافيا لمرشح رئاسي أمام الكاميرات يهز الإكوادور.. فيديو صادم

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو وثق لحظة مقتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو بإطلاق النار عليه بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في العاصمة كيتو.

قُتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيلافيسينسيو برصاص مشتبه به قتل لاحقًا في تبادل لإطلاق النار مع الأمن.

أظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي نُشرت من كيتو، عاصمة البلاد، أشخاصًا يختبئون ويصرخون فيما سمع إطلاق نار في المسيرة مساء الأربعاء.

بحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن السيد فيلافيسينسيو، الصحفي والمشرع السابق الذي تعهد بمحاربة الفساد وجرائم المخدرات، أصيب بـ3 رصاصات في رأسه في هجوم وصف بأنه "أسلوب القاتل".

قال مكتب المدعي العام "تم القبض على مشتبه به تابع للجريمة المنظمة في البلاد (مافيا محلية) أصيب خلال تبادل إطلاق النار مع أفراد الأمن ونقل مصابًا بجروح بالغة إلى وحدة (المدعي العام) في كيتو".

تعهد الرئيس غييرمو لاسو بمعاقبة المسئولين عن اغتياله، وفقًا لما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

لن تمر دون عقاب:

أكد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو على تويتر وفاة فيافيسينسيو، متعهدًا بأن "هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب".

كتب لاسو على منصة إكس: "تقديرًا لذكراه ونضاله، أؤكد لكم أن هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب... لقد تجاوزت الجريمة المنظمة الحد بكثير، ولكنهم سيقعون تحت طائلة القانون".

أضاف، أنه سيدعو كبار المسئولين الأمنيين لعقد اجتماع طارئ بشأن "هذا الحدث الذي صدم البلاد".

أضاف أن "الجريمة المنظمة ذهبت أبعد مما يجب"، متعهدًا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الفاعلين.

حالة طوارئ:

أعلن الرئيس الإكوادوري عن فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 60 يومًا.

قال لاسو، في خطاب بثته قناة الرئاسة على موقع "يوتيوب": "أعلن حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا واعتبارًا من الآن سيجري نشر القوات المسلحة عبر أنحاء البلاد لضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد والانتخابات الحرة الديمقراطية".

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الداخلية خوان زاباتا أن فيافيسينسيو قتل بالرصاص بعد انتهاء المهرجان الانتخابي.

شاهد الفيديو..