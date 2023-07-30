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الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جيش الإكوادور يتوغل داخل كولومبيا خلال عملية لمكافحة المخدرات

الجيش الإكوادوري
الجيش الإكوادوري

خلال عملية لمكافحة المخدرات في منطقة حدودية، توغل عناصر من الجيش الإكوادوري في أراضي كولومبيا، واحتجزوا عددًا من المواطنين لفترة وجيزة، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية.

 

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وأعربت وزارة الدفاع في بيان، عن إدانة الدولة لهذا التوغل، مؤكدة أنه تم "تسجيل تواجد لعناصر من الجيش الإكوادوري"، في بلدة سان ميغيل بمقاطعة بوتومايو جنوب غربي البلاد، السبت.

وأشارت إلى أن "التوغل وقع خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.


ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيير بينيا رئيس بلدية سان ميغيل، قوله إن الجنود المتوغلين أوقفوا 6 من السكان الأصليين لفترة وجيزة.

وشددت الإكوادور على أنها ستحافظ على "علاقات ودية مع السلطات الكولومبية أيا كان الوضع الذي يمكن أن ينشأ في أعقاب هذه العملية".

وأكد جيش الإكوادور أنه ضبط خلال العملية 20 كيلوغراما من هيدروكلوريد الكوكايين.

وتعد الحدود مع الإكوادور نقطة عبور رئيسية للمخدرات المهربة من كولومبيا، المصنفة وفق الأمم المتحدة أبرز دولة لإنتاج الكوكايين في العالم.

 

انهيار أرضي وسط كولومبيا

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار أرضي في مقاطعة كونديناماركا الواقعة وسط كولومبيا إلى 29 شخصًا، إثر عثور عمال الإنقاذ الكولومبيون على جثة شخص مفقود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.


وتسببت الأمطار الغزيرة، في حدوث انهيار أرضي، مدمرا قرية «أل نارنجال»، في 17 يوليو الجاري، فيما أجرى نحو 400 رجل وامرأة، أعمال بحث وإعادة إعمار في المنطقة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام كولومبية.

 

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