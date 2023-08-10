بعد عرضه بالسعودية.. نجمات الخليج يتألقن باللون الوردى على طريقة فيلم "باربى"

مازال فيلم "Barbie" من بطولة مارغوت روبي Margot Robbie ورايان غوسلينغ Ryan Goslin، على أعلى قائمة "تريندات" مواقع التواصل الاجتماعى، تزامنًا مع بداية عرضه عبر شاشات السينما فى بعض الدول العربية.

منذ لحظة الإعلان عن الفيلم، فأصبح اللون الـ pink أكثر الألوان تداولا هذه الفترة، وصل الأمر إلى الحياة الحقيقية من محاولة تطبيق حياة باربي المرفهة فى الموضة من ارتداء ملابس باللون الوردي بالكامل، أي شيء من فستان وردي إلى أحذية وردية أو حتى ملابس السباحة والإكسسوارات.

نجمات الخليج والعرب إطلالة باربى:

أصبح اللون الوردى وإطلالة “باربى” ملهما لعدد من النجمات وعاشقات الموضة العرب والخليج اللواتي حرصن على الظهور بأزياء من وحي أجواء الفيلم وإطلالات بطلته النجمة مارجو روبي.

تزامنًا مع بداية عرضه فى السعودية وبعض دول الخليج، تألقت عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى والفنانات باللون الوردى وإطلالات مميزة.

إطلالة البلوجر السعودية منى الشيخ لحضور فيلم باربي

الفنانة السعودية شوق في أحدث ظهور

إطلالة الناشطة مروج الرحيلي لحضور فيلم باربي

مينا الشيخلى الإعلامية العراقية تألقت بفستان طويل مجسم وحقيبة وصندل مسطح باللون الوردي الغامق.

تألقت روان بن حسين الفاشينيستا الكويتية بإطلالة كلاسيكية جذابة عبارة عن سروال جينز باللون الأزرق، مع توب أبيض قصير،بليزر باللون الوردي بتصميم مريح و حقيبة وردية براقة.

أما ديما الشيخلي خبيرة الموضة العراقية تألقت بجمبسوت صيفي ضيق منقوشًا في جميع أنحائه بالدرجات المختلفة من اللون الوردي.

نجمات العرب فى إطلالة باربى:

تألقوا نجمات العرب باللون الوردى وإطلالات مختلفة على ستايل “باربى”، منهم ياسمين صبرى بفستان منفوش، هنا الزاهد بفستان واسع مُزين بالريش، وجويل مردينيان بفستان قصير، درة بفستان أوف شولدر.

منع فيلم باربى فى الكويت ولبنان:

قررت لجنة رقابة الأفلام السينمائية بالكويت حظر عرض فيلمي "باربى" فى دور السينما بالكويت.وفق وكالة الأنباء الكويتية، بسبب حرصها على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد".

وقد قرر وزير الثقافة اللبناني منع عرض فيلم "باربي" في البلاد، قائلا إنه “يروج للشذوذ ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية”

يذُكر أن أحداث فيلم باربي تدور حول الدمية التي يعشقها الأطفال، والتي تخرج من مدينتها الوردية وتواجه كثير من المشاكل والصعاب مع صديقها كين الذي يؤدي دوره الممثل رايان غوسلينج.

حصد التريلر الرسمي للفيلم أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحه على يوتيوب خلال أقل من 12 ساعة، وذلك دليل على أن الجمهور يترقب رؤية نجوم الفيلم في عالم باربي الوردي الساحر.