فيلم باربي يتجاوز المليار دولار في مبيعات التذاكر العالمية

يواصل فيلم "باربي" تصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، حيث من المقرر أن تتجاوز إيراداته، في غضون ثلاثة أسابيع، المليار دولار في مبيعات التذاكر العالمية، وفق روسيا اليوم.

وبذلك يكون فيلم "باربي" قد حطم الرقم القياسي للمخرجات الإناث عالميا، الذي احتفظ به فيلم "واندر وومن".

ووفقا لتقديرات شركات التوزيع ، أضاف فيلم "باربي" مبلغ 53 مليون دولار إضافية من 4178 شاشة عرض في أمريكا الشمالية في نهاية هذا الأسبوع.

وظل الفيلم في المركز الأول لمدة ثلاثة أسابيع ولم يزحزح عنها بعد، حيث قالت شركة "وارنر براذرز" إن الفيلم سيتجاوز مليار دولار قبل نهاية اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن 53 فيلما فقط حققت أكثر من مليار دولار في تاريخ شباك التذاكر الحديث، بدون احتساب التضخم، فيما أصبح "باربي" حاليا أكبر فيلم من إخراج امرأة، ليحل محل فيلم "واندر وومن" الذي حصد 821.8 مليون دولار.

ولا تزال ثلاثة أفلام شاركت في إخراجها نساء متقدمة على "باربي"، بما في ذلك "فروزن" بمبلغ 1.3 مليار دولار" و"فروزن 2" بـ1.45 مليار دولار، و"كابتن مارفل" بـ1.1 مليار دولار.

وتجاوز "باربي" "كابتن مارفل" محليا بمبلغ 459.4 مليون دولار مقابل 426.8 مليون دولار، محققا بذلك الرقم القياسي لأمريكا الشمالية لأفلام الحركة الحية التي أخرجتها النساء.