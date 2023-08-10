كلام فى الهوا

الخميس 10/أغسطس/2023 - 08:56 م 8/10/2023 8:56:50 PM

الإنسان هو الإنسان فى كل الكون، لا خلاف بين إنسان وآخر سواء كان أبيض أو أسود. ولكن التباين بين المجتمعات التى تعيش فيها والظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية هى التى تؤثر فى سلوك الإنسان وثقافته. فالإنسان الذى يعيش فى الغابة يختلف عن الإنسان الذى يعيش فى الجبال أو الذى يعيش على الساحل، هذه الأماكن تعكس بعض السلوك الضرورى لاستمرار الحياة.

ولعل النسبة العليا من البشر يعيشون فى السهول والوديان اعتقاداً منهم أن الحياة فى تلك البيئة أسهل له. ولعل المجتمع المصرى من تلك المجتمعات التى عاشت ومازالت تعيش فى وادى النيل ولعل من أهم الملاحظات أن المجتمع المصرى منذ القدم لم يغير لغته غير ثلاث مرات تقريباً، وأنه لم يغير دينه غير مرتين أو أكثر. والمصريون يجعلون من حكامهم آلهة.

ورغم الظروف التى مروا بها ورغم قهر حكامهم الأجانب الذين حكموا مصر فى بعض الأزمنة وظلت مصر على خريطة العالم ولم تندثر ويمحها الزمن.

وأن المواطن المصرى على مر التاريخ يأبى الضعف والهدم لأنه اعتاد على البناء منذ فجر الأهرامات.. وتراثه الثقافى عطر بمفهوم الحق القائم على العدل. هذا هو المبدأ الذهبى الذى يقوم عليه بنيان الاستقرار والاستقلال والأمن والأمان. ويشمل العدل الكامل بتحقيق مصالح الجميع، فلا ظالم أو مظلوم فى مجتمع العدل. والعدل مثل الشمس تغيب ولكنها لا تموت وسوف تفضح أى ظالم مهما طال الليل.

لم نقصد أحداً!!