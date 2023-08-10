الجيش البيلاروسي يُحبط مُحاولات تسلل لمواقع عسكرية

أعلنت "وزارة الدفاع البيلاروسية"، أن قواتها أحبطت خلال الأسبوعين الماضيين عددًا من مُحاولات التسلل لمناطق ومرافق عسكرية يمنع دخولها إلا لمن يحق لهم ذلك، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية على قناة تليغرام: "تم تسليم عدد من الموقوفين للأجهزة الأمنية المختصة. كما تم احتجاز مشغل طائرة مسيرة حاول إطلاقها فوق موقع إحدى الوحدات العسكرية.

وسائل الحرب الإلكترونية

وبحسب الوزارة ساهمت وسائل الحرب الإلكترونية في منع عدة محاولات لتحليق طائرات مسيرة فوق مواقع عسكرية مغلقة.

من ناحية أخرى، أكد سفير بيلاروس في القاهرة سيرغي تيرتنتييف، أن العلاقات مع مصر تقوم على أساس الود والاحترام المتبادل، ويشهد التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري معها تطورا مطردا.

وأضاف تيرتنتييف في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لبيلاروس، الذي يوافق 3 يوليو من كل عام- أن كلا البلدين لهما مواقف متشابهة في قضايا الأجندة العالمية والإقليمية، بما في ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي، والاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، والتمكين، والقضية الفلسطينية، معربا عن تطلعه إلى استمرار الحوار على المنصات الدولية لصالح مصر وبيلاروس.

وأفاد بأن مصر تعد أهم شريك تجارى واقتصادى لبيلاروس في القارة الأفريقية، وهناك تطورات مستمرة نشطة في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين منذ سنوات عديدة، وأصبحت فعالة بشكل خاص بعد تبادل الزيارات الرئاسية خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2020.

وقال إن السوق المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال مشاركة بيلاروس في معرض (فوود إكسبو 2022) في القاهرة، حيث تم التوصل إلى عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية، مؤكدا اهتمام بلاده بجلب المزيد من المنتجات المصرية المتنوعة إلى السوق البيلاروسي في ضوء الطلب على المنتجات الغذائية والصيدلانية والكيميائية والصناعية المصرية.

وأعرب عن اعتقاده بأن المشاركة في المعارض الدولية وسيلة جيدة لتوسيع التعاون الاقتصادي، وهناك خطة لتنظيم المعرض الوطني لجمهورية بيلاروس في (فوود أفريقيا 2023)، وكذلك مشاركة الشركات البيلاروسية في معارض أخري مثل (صحارى)، (ماك تك)، (إيديكس)، (كايرو وود شو) وغيرها.