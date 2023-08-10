تألقي بنقشة التايجر على خطى النجمات

تعد نقشة التايجر من أكثر النقشات رواجًا هذا الموسم ليكن الخيار الأمثل لصاحبات الذوق الراقي المحبات للأناقة.

وتألقت الكثيرات من نجمات الفن مؤخرًا بنقشة التايجر، بتوقيع أحدث صيحات الموضة والتصاميم الناعمة بين فساتين السهرة و الجمبسوت و فساتين الميدي والجيبات الواسعة الراقية.

جاءت صيحة الميدي ذو القصة المستقيمة وهذا ما أحببته النجمة نادين نسيب نجيم، تطل من جديد كعارضات الأزياء ويسمح لقوامها الممشوق أن يظهر بشكل لافت، ويمكن ارتداؤه في المناسبات السارة.

تألقت النجمة نسرين طافش بتقشة التايجر الشقية، بقصة الجمبسوت المكشوف من الجانبين، صمم من قماش ناعم، لتتناغم مع أجواء المصيف ونسقت عليها صندلًا بكعب عال.

بدت النجمة سيرين عبدالنور بإطلالة أنوثية الساحرة، إذْ ارتدت جمبسوت مجسمًا ينتمي لقصة الكورسية ونسقت عليه بالطو بنقشة التايجر مع حذاء بكعب عال مع حقيبة يد صغيرة غاية في الأناقة، لتعطي نموذجًا مثاليًّا لخروجات المسائية.

تمثل الإكسسوارات الناعمة مكانة كبيرة في حياة النجمات ليكملن أناقة إطلالاتهن.

نقدم لك بعض الإطلالات الجذابة لنجمات الفن لتختاري من بينها ما يميز إطلالاتك في هذا الموسم.