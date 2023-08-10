حكايتنا منهية .. كلمات أغنية رامي جمال الجديدة

طرح الفنان رامي جمال، أغنية جديدة بعنوان “حكايتنا منهيه”، عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وجميع منصات الإستماع الشهيرة .

تفاصيل أغنية “حكايتنا منهية”

أغنية حكايتنا منهية، من كلمات الشاعر محمد ابو نعمه، وألحان رامي جمال، توزيع نابلسي، وتقول كلماتها:" فاكر زمان انا قولت نتحمّل و ادينا.. بإيدينا روحنا لبُعدنا و رضينا بيه .. جاي بعد ايه بتقولي تاني نعيد ماضينا .. مابقاش خلاص احساس مابيننا نخاف عليه ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ انا وانت خلاص حكايتنا منهية .. واديني مشيت وقفلت ع الماضي .. رجوعك فكره بالنسبالي ملغية ومن غيرك بعيش عادي ..!! أمانه روح وارتاح .. انا بقيت مرتاح .. ضاعوا خلاص أحلامنا .. أظن كفايه ..!! كانوا يومين ، أيام .. لو ده خير كان دام دانا هاضيع قدام لو انت معايا ..!! كده فراق خلصان .. ده ولا وعد اتصان .. انا صحيت والرؤيه بقت وضحالي ..!! انا خلاص مش ليك .. لو انا جيت هأذيك .. مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ؟ ".

وروج رامي جمال لأغنية الجديدة “حكايتنا منهيه”، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وكتب جزء من كلماتها:" أنا خلاص مش ليك لو أنا جيت هأذيك، مانا سنين ضحيت ومين ضحالي ".

وأضاف “جمال”:" أغنية حكايتنا منهيه متاحة دلوقت على جميع منصات الاستماع، من كلمات محمد ابو نعمه الحاني توزيع نابلسي تسجيل الغنا الهامي دهيمه واحمد حسام ميكس وماستر خالد سند ".

والجدير بالذكر أن ، رامي جمال طرح آخيرًا أغنية جديدة بعنوان “جي بي إس”، وهي من كلمات محمود طلعت، ألحان أحمد العدل، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة

وتقول كلماتها “جايلك يا حبيبي بص وفي قلبي شوق فظيع وقفلت ال GPS علشان وياك اضيع دور بينا في الشوارع نرل حبه الأزاز ده قمرنا لسه طالع وعيونك دول لذاذ الناس مكسلين وانا و انت سهرانين نسمع مزيكا رايقه ونلف شمال يمين جايلك يا حبيبي بص و في قلبي شوق فظيع وقفلت ال GPS علشان وياك اضيع الدنيا هس هس والجو معاك خطير ايوه هنسهر ونص للصبح ده مش كتير دور بينا في الشوارع نرل حبه الأزاز ده قمرنا لسه طالع وعيونك دول لذاذ الناس مكسلين وانا و انت سهرانين نسمع مزيكا رايقه ونلف شمال يمين ”.

كلمات أغنية وسط الوشوش

كما طرح أغنية وسط الوشوش من كلمات مصطفى ناصر ألحان: رامي جمال توزيع و مكس و ماستر: إلهامي دهيمة - أحمد حسام.

وتقول كلماتها "سط الوشوش... بقى لو ضحك لك حد يوم مبتضمنوش واللي انت عارفه وسبت قلبك ليه سنين ممكن في ليله تشوف ملامحه ما تعرفوش مابقاش اكيد..... انك ايديك بعد السلام تلاقيها ايد أقرب ما ليك هو اللي كان بايديه اذيك صعب أن ضربه تموتك تجي من بعيد كلمة هتعمل خير هيرجع في الزمن ده كمين في ناس كتير لكن مفيش في الناس دي بني ادمين وخلاص عشان كل اللي كان مدي الأمان اتخان مبقاش في واحد فينا عارف يدي ضهره لمين ملهاش ضمان..... والناس لبعض دي موضه خلصت من زمان ماشيه السنين والكل فيها ملونين في القلب لون غير اللي فوق الوش بان جرحك منين..... غير من الحبايب واللي كانوا قريبين طلع اللي قال كان عنده حق ف يوم ماقال شكله اليومين دول مش يومين الطيبين كلمة هتعمل خير هيرجع في الزمن ده كمين في ناس كتير لكن مفيش في الناس دي بني ادمين وخلاص عشان كل اللي كان مدي الأمان اتخان مبقاش في واحد فينا عارف يدي ضهره لمين".