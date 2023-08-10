قبل انطلاق الدوري السعودي.. 300 مليون يورو قيمة صفقات الأندية بالميركاتو الصيفي

تنطلق غدًا، بطولة الدوري السعودي للموسم الجديد 2023 ـ 2024، بمواجهة فريق أهلي جدة مع نظيره فريق الحزم بالجولة الأولى.

300 مليون يورو قيمة الصفقات الصيفية:

ومع انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي ترصد بوابة الوفد حجم إنفاق الأندية السعودية، من خلال التعاقد مع نجوم عالمية بمختلف الدوريات الأوروبية، إذ بلغت قيمة الصفقات المنتقلة إلى الدوري السعودي خلال الميكاتو الصيفي ما يقرب من 300 مليون يورو، بحسب ما تم نشره بموقع "Transfermarkt"، أنفقت الأندية في الدوري السعودي للمحترفين 300.6 مليون يورو (حوالي 258 مليون جنيه إسترليني).

وتستهدف رابطة الأندية بالدوري السعودي زيادة إيرادات من 450 مليون ريال 120 مليون يورو إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، بجانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات سعودي إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

وأصبح الدورى السعودى محط أنظار العالم بعدما نجح فى إبرام الكثير من الصفقات القوية مع نخبة من النجوم العالميين، أبرزهم تعاقد النصر السعودى مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو فى الموسم الماضى، بالإضافة إلى ضم الاتحاد السعودي كريم بنزيما ونجولو كانتى، والهلال لروبن نيفيز، وكاليدو كوليبالى، وأهلي جدة لروبرتو فيرمينو، إدوارد ميندى، وأخيرًا رياض محرز.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الرياضة السعودية، انتقال ملكية أربع أندية إلى هيئة الاستثمارات العامة السعودية وهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بجانب انتقال ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو.

ويعد تخصيص الأندية السعودية خطوة ستسهم في دعم البيئة الرياضية بشكل عام لتحقيق طموحات القطاع وتطلعات سمو ولي العهد في إطار رؤية المملكة 2030.

وتستهدف المملكة العربية السعودية من مشروع الخصخصة بناء قطاع رياضي قوي لتطوير المنتخبات والأندية الوطنية وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضي فضلًا عن دعم ملف تنظيم كأس العالم 2020 الذي تستهدفه المملكة.

وأعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، انتقال ملكية أربع أندية سعودية إلى هيئة الاستثمار السعودي هم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وأكد وزير الرياضة السعودي أن ملكية الأندية الأربعة انتقلت وفق آلية ونسب محددة بواقع 75% للصندوق، و25% للمؤسسة غير الربحية والتي تضم الداعمين الحاليين والجدد في المرحلة المقبلة.