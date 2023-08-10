انفجار ضخم بمُجمع للفولاذ في إيران يُسفر عن إصابات

وقع انفجار ضخم بمُجمع للفولاذ في إيران، أسفر عنه إصابة عدة أشخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن انفجارًا هائلًا وقع في مجمع اسفراين الصناعي (إي.آي.سي.أو) في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

حريق غابات

من ناحية أخرى، قالت السلطات الإيرانية إن حريق غابات اندلع نتيجة طقس شديد الحرارة، حيث اضطرم لفترة وجيزة بالأراضي العشبية حول سجن إيفين شمالي طهران، ما أدى لانفجار ألغام بمنطقة أمنية حول المنشأة.

وأفادت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية بأن الحريق الذي استمر "بضع دقائق" فقط تمت السيطرة عليه على الفور، ولم يلحق أي ضرر بمرافق السجن.

وأشارت "ميزان" إلى أن "الحريق امتد إلى منطقة التلال المحمية حول سجن إيفين وتسبب في انفجار عدد من الألغام"، في حين لم ترصد الوكالة ضحايا أو تذكر تفاصيل عن نوعية الألغام.

تُجدر الإشارة إلى أن السجن محاط أيضا بأسلاك شائكة يسري فيها التيار الكهربائي.

وأجبرت الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف الحكومة على إعلان يومي الأربعاء والخميس عطلتين، حيث عانت مدن عديدة في جنوب إيران من أيام من الحر الشديد.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الحرارة تجاوزت 51 درجة مئوية في مدينة الأهواز الجنوبية.