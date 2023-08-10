بنت النيل المصرية "مرچان" تفوز بالمدالية الذهبية بالرماية .. شاهد

في أقوى مسابقة بالمملكة المتحدة..

فازت بنت النيل المصرية، مرچان عبد الفتاح بالمدالية الذهبية على مستوى انجلترا وإسكتلند وايرلندا الشمالية.

ومارجان عبدالفتاح، هى مواطنة مصرية تحت ٢١ سنة مجموعة النساء Recurve teams الميدالية الذهبية مسافة ٧٠ متر القوس و السهم، كما فاز شفيقها يوسف عبد الفتاح بالمدالية البرونزية على مسافة ٦٠ متر.

وقد حصلت "مارجان عبدالفتاح" للعام الثاني على التوالي على الميدالية الذهبية في رياضة القوس و السهم في مهرجان القوس و السهم السنوي على مستوى إنجلاند ، ويلز ، اسكوتلاند و أيرلندا الشمالية.

و هذا العام لعبت تحت اسم نادي لسبرن Lisburn city archery club ، وحققت الميدالية الذهبيه على مسافة ٧٠م على فريق السيدات تحت ٢١ سنة.

و الجدير بالذكر ان "مارجان" بدأت ممارسة رياضة القوس و السهم منذ كان عمرها ١٠ سنوات مع كابتن أحمد أمين في المملكة العربية السعودية و انتقلت للمملكة المتحدة منذ خمس سنوات لتكمل مسيرتها الرياضية هناك.

و قت انهت "مارجان" العام الأخير في دراستها الثانوية و ستكمل مسيرتها في الجامعة قريبًا.

انشطة الجالية المصرية بايرلندا الشمالية

ايضا تتميز مرچان بدورها الايجابى بانشطة الجالية المصرية بايرلندا الشمالية وبهذه المناسبة تم اختيار مرچان لتمثل رئاسة الشباب للجيل الثانى بالجالية المصرية بايرلندا الشمالية.

وقد افادت "مرچان"، في تصريحات صحفية لها، عن فخرها بانها المصرية العربية الوحيدة التى حصلت على هذه الميدالية الذهبية.

كما أعربت "مارجان عبدالفتاح"، عن سعادتها بمصريتها حينما ارتبط إسمها باسم مصر لحظة تسلم الميدالية الذهبية.

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