تنفيذ 54 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى حياة كريمة بالفيوم

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد إحدى أهم المبادرات التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكثرها تأثيراً على مستوى حياة المواطن بقرى الريف المصري مشيرا الى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير ٦٣ قرية بمركزي اطسا ويوسف الصديق بمحافظةالفيوم .

وأضاف رئيس الشركة، أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة" تساهم فى تحقيق نقلة تنموية وتطوراً ملحوظاً بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتضمن محطات مياه الشرب ، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم.

أوضح النجار، أنه قد تم تنفيذ عدد ٥٤ ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة داخل مركزى اطسا ويوسف الصديق ، حيث تم تنفيذ عدد ٢٢ ألف وصلة بمركز يوسف الصديق الصديق بواقع ٨ آلاف وصلة مياه شرب ، وعدد ١٤ ألف وصلة صرف صحى ، فيما تم تنفيذ عدد ٣٢ الف وصلة بمركز اطسا بواقع ٥ آلاف وصلة مياه شرب ، وعدد ٢٧ ألف وصلة صرف صحى .

احلال وتجديد

وكان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، قد أعلن فى وقت سابق ان الشركة تواصل جهودها لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنيين وتحسين الضغوط بالقرى والعزب نهايات الشبكات أوذات المنسوب المرتفع والتى تتأثر بضعف الضغوط خلال فصل الصيف .

واوضح أنه جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب بقري الشيمي ، الشركة بمركز الفيوم ،وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين من ضعف طغوط مياه الشرب خلال فصل الصيف كونهما نهايات شبكة المياه بمركز الفيوم ، علاوة على كثافة استهلاك مياه الشرب خلال فصل الصيف خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة ، حيث يتم تنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قطر ٤بوصة بقرية الشركة ، وتنفيذ خط مياه بطول ١.٥ كم قطر ٦ بوصة بلاستيك بقرية الشيمي التابعة لأبو السعود بمركز الفيوم .

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال مد وتدعيم بقرى البسيونية ،مناشي العرب ،صالح جمعه ، البري ، سليم رشدي ، وشكيب وسلطان بهنس بطول ١٥ كم اقطار مختلفة .

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