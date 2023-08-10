نائب المحافظ تشهد احتفالية مديرية أوقاف البحيرة

كرمت مديرية أوقاف البحيرة الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد الحبشي بدمنهور، بحضور الشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، والشيخ يحيى عبد العاطي السيد مسئول الإرشاد الديني، والشيخ عبد الرحمن حسن بلتاجي مدير إدارة أوقاف دمنهور أول، والشيخ محمود حافظ مدير إدارة أوقاف دمنهور ثان.



وفي كلمتها أكدت الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن تكريم وزارة الأوقاف للمتفوقين يظهر مدى اهتمام الوزارة وتقديرها وتشجيعها للمتفوقين في شتى المجالات، وأن البرنامج الصيفي يسهم في الارتقاء بالتوجهات الفكرية ويصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال، وأشادت نائب محافظ البحيرة بدور الأوقاف في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وترسيخ رسالة الإسلام السمحة.

كلمة مديرية أوقاف البحيرة



وخلال كلمته أكد الشيخ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة أن بناء الوعي المجتمعي هو صمام أمان للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وأن البرنامج الصيفي للأطفال الذي تحرص وزارة الأوقاف على إقامته كل عام يسهم بقوة في بناء وعي ديني مستنير.

يأتي ذلك، في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال.

