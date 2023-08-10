"الباب ماتقفلش وراه".. كلمات أغنية حماقي الجديد "مش كفاية فراق"

اتخذ الفنان محمد حماقي المنحنى الدرامي في أغنيته الجديدة “مش كفاية فراق”، التي تم طرحها منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية حماقي مش كفاية فراق

أغنية مش كفاية فراق من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع تميم، وتقول كلماتها "مشاوير ذكريات وسنين تفاصيل هنلاقيها في مين وسؤال كل يوم بليل راجعين ولا مش راجعين حواديت زي حب زمان عناوين روحنا كل مكان أيام مش بتيجي كتير أيام تغلب النسيان

يافراق مش كفاية فراق هرتاح امتى من الاشواق وديت ليه حبيبي بعيد أوجاعي كل يوم بتزيد يافراق جاي ع العشاق يرضيك هو احنا اي اتنين ماتروح روح لناس تانيين في اليوم ألف مرة بموت بيبان اني مش مبسوط وهجيب فرحة تاني منين ع الفاضي عمري بقى بيفوت الباب ماتقفلش وراه كداب لو هقول انساه وهعيش ع الأمل ده هعيش دي حياتي كلها وياه"

حماقي يواصل صدارة يوتيوب بـ حبيت المقابلة ولمون نعناع

اجتاز محمد حماقي حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة بكليب “حبيت المقابلة”، خلال أسبوع من طرحه عبر يوتيوب، بجانب سيطرته على المراكز الأولى فور طرحه إلى أن استقر في المركز الرابع.

أغنية حبيت المقابلة من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها:

“انا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة يخربيت التنهيده.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة تفاصيل مختلفة جديدة كدا هنطووووول كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة انا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة لا.. نزلة طالعة كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة انا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة اخد رأيك في حاجة تاخدي راي في حلاوتك ممكن وانا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك اخد رأيك في حاجة تاخدي راي في حلاوتك ممكن وانا لسه عارفك احلف عادي بغلاوتك كدا هنطووووول هنطول هنطول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة انا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة يخربيت التنهيده.. الخطوة ترقص طبلة.. رقص طبلة بترقص طبلة حبيت المقابلة حبيت المقابلة الملكة طالعة نازلة بترقص بترقص طبلة كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة حبيت المقابلة.. انا حبيت المقابلة”

جاء الكليب بمزج بين مشاهد واقعية ومشاهد بالذكاء الاصطناعي، كما استعان حماقي في الأغنية بمجموعة كورال ناصر حسن، والكليب من إخراج: يوسف حماد.

أغنية لمون نعناع الأكثر مشاهدة لمدة أسبوعين:

لا زالت أغنية لمون نعناع تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها على يوتيوب، بأكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات فلبينو أحمد، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها:

“هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع ولو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا في الآخر بان إنه هو من البداية غلطة وقلبي مش بتاع دراما جاي يدّن ليه في مالطا ياللا وفي ستين سلامة ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا”.