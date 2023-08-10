الخميس 10 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غلق 58 معبرا غير قانوني على السكة الحديد بمركز أبو المطامير (صور)

معبر غير قانوني ومخالف
معبر غير قانوني ومخالف على السكة الحديد

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء محمد عمار بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد بغلق ٥٨ معبر غير قانوني ومخالف على السكة الحديد بنطاق قرية الناصر.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم انتظام حركة سير القطارات.

كما وجهت نائب  محافظ البحيرة بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما  يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

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