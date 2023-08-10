سببان رئيسيان للإصابة بقرحة المعدة.. تعرف عليهما

قرحة المعدة، هي قرحة مفتوحة تظهر في بطانة المعدة، ويمكنك أيضًا الحصول على واحد في الاثني عشر، الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة التي تغذيها معدتك، وقرحة الاثني عشر وقرحة المعدة كلاهما نوعان من القرحة الهضمية، وتمت تسميتها باسم البيبسين، أحد العصارات الهضمية الموجودة في المعدة والتي تتسرب أحيانًا إلى الاثني عشر، وهذه العصائر هي عامل مساهم في مرض القرحة الهضمية.

تحدث قرحة المعدة عندما تتآكل البطانة المخاطية الواقية في معدتك والاثني عشر، مما يسمح لأحماض المعدة والإنزيمات الهضمية بتآكل جدران المعدة والاثني عشر، ويؤدي هذا في النهاية إلى ظهور تقرحات مفتوحة يتهيجها الحمض باستمرار وإذا تُركت دون علاج، ويمكن أن تبدأ في التسبب في مضاعفات خطيرة ، مثل النزيف الداخلي بمرور الوقت ، يمكنهم حتى ارتداء ثقب طوال الطريق.

السببان الأكثر شيوعًا للإصابة بقرحة المعدة

عدوى الملوية البوابية

تصيب هذه العدوى البكتيرية الشائعة ما يصل إلى نصف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، تعيش في المقام الأول في المعدة وفي كثير من الناس ، لا يبدو أنه يسبب مشاكل، وأجهزة المناعة في الأمعاء تبقيها تحت السيطرة، ولكن جزءًا من المصابين لديهم فرط في نمو الحلزونية البوابية، وتستمر البكتيريا في التكاثر وتتغذى على بطانة المعدة وتسبب التهابًا مزمنًا ومرض القرحة الهضمية، وترتبط عدوى الملوية البوابية بحوالي 60٪ من قرحة الاثني عشر و 40٪ من قرحة المعدة.

الإفراط في استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

يرمز NSAID إلى "العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات"، وتشمل هذه الأدوية المسكنات الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأيبوبروفين والنابروكسين والأسبرين، وتساهم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية في حدوث القرحة بعدة طرق، فهي تهيج بطانة المعدة عند التلامس وتقمع بعضها من المواد الكيميائية التي تدافع عن البطانة المخاطية وتصلحها.

كما يصاب ما يصل إلى 30٪ من الأشخاص الذين يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بانتظام بقرحة هضمية ، وتسبب الإفراط في استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ما يصل إلى 50٪ من جميع القرحات الهضمية.