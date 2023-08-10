نوال الزغبي تلتقي جمهورها في الساحل الشمالي..الليلة

تحيي الفنانة نوال الزغبي ليلتها الصيفية المنتظرة في الساحل الشمالي، وذلك ضمن سلسلة الليالي الغنائية التي تقام على مختلف شواطئه مع نجوم العالم العربي والعالمي.

ومن المقرر ان يقام الحفل على أحد شواطىء الساحل الشمالي الكبرى، في تمام التاسعة مساءً، بالتزامن مع إطلاق أغنيتها الجديدة “فخامة معاليك”

أغنية نوال الزغبي الجديدة “فخامة معاليك”

تستعد نوال الزغبي لطرح أحدث أغانيها “فخامة معاليك” باللهجة الخليجية، خلال الأيام القليلة القادمة ، من كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع.

أغنية نوال الزغبي ريتو

كانت أحدث أغاني نوال الزغبي من خلال “ريتو”، التي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "إنت بغرامك هالقلب صايب دايب عليك وآخ شو دايب لو يجمعو قلوب الدني بإيدي غيرك ما برضى أي بدل غايب حدّك أنا بدّي العمر كفّي إنت بِكفّي والدّنيي بِكفّي زايد جمالك وبحياتي صار ساحر غلبني بلعبة الخفّة ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو بعلمي أنا اللي وعّتا إمّا إنو ما أوقع بالعشق لمّا لاقي حبيب بهالدني لكن وقعت وعقلبي ما حدا سمّا بتعرف ب إنو عيوني بتحبك كل ما شافوك بصير بتلبّك بتعرف بإني صرت مغرومي بشكلك وروحك يا حلو وقلبك ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو