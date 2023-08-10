جامعة بني سويف التكنولوجية تستقبل متطوعين لتعليم اللغة الكورية

استقبلت جامعة بني سويف التكنولوجية، هيو جين ليم مديرة المتطوعين بالوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) على رأس وفد من المتطوعين الكوريين لبحث التحضيرات النهائية لبدء دورات تعليم اللغة الكورية بمركز اللغة الكورية الجديد الذي تم تجهيزه مؤخرًا بالجامعة.

خلال الاجتماع تم وضع خطط وبرامج التعاون ومتابعة الاستعدادات النهائية المتعلقة بعقد دورات لتعليم اللغة الكورية والتي تستهدف الطلاب والعاملين بالجامعة والمجتمع السويفي بشكل عام، بالإضافة إلى الاتفاق على الجداول الزمنية لعقد تلك الدورات، كما تم التباحث حول إقامة بعض الأنشطة التي سينفذها المركز بالتعاون مع الجانب الكوري داخل الجامعة.

وحضر الاجتماع الدكتورة غادة طوسون مدير مركز ربط الجامعة بالصناعة، أ. كواج ونكي متطوع تعليم اللغة الكورية، أ. بسمة إيهاب مسئول بادارة المتطوعين بكويكا، والقائمين على إدارة المركز بالجامعة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية.