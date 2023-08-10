تعيين الدكتورة داليا فياض عميدا لطب أسنان القناة

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة إلى الدكتورة داليا محمد مختار أحمد فياض؛ لصدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدا لكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس لمدة ثلاث سنوات

متمنيا لها التوفيق و النجاح في أداء مهام عملها من أجل تطوير الكلية والنهوض بها، على المستوى التعليمي والإداري والبحثي

مقدما لها الدعم اللازم من أجل تحقيق أهداف وخطط الجامعة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية، وخدمة قضايا التنمية والمجتمع، والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

مؤكدا على ضرورة العمل كفريق واحد، مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكليات، والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة.