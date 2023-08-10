قافلة طبية بصان الحجر ضمن مبادرة "حياه كريمة"

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس ولمدة يومان، قافلة طبية شاملة بقرية الرجالية بصان الحجر، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة، ضمت تخصصات طبية مختلفة، وإجراء التحاليل الطبية للحالات المقرر لها.

وجه وكيل الوزارة بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها: الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.











