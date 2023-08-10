محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات التي يجرى إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة حيث تفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة التابعة لمركز ساحل سليم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال

رافقه خلال الجولة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس هشام أبو ضيف مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

حيث تفقد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية بالمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة التابعة لمركز ساحل سليم نموذج رقم "2" والذي ينفذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ويجري إنشاؤه على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 3 طوابق طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ أن المنشآت الطبية التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لهم في ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة حياه كريمة لتطوير كافة المناحي المعيشية للمواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع إهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية ب 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية للمركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة بساحل سليم