اجتماع موسع لمناقشة معوقات الأداء في تنظيم الأسرة بمديرية الصحة في أسيوط

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، اجتماع موسع لمناقشة معوقات الأداء في تنظيم الأسرة

جاء ذلك تنفيذاً استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

عقد الاجتماع بحضور الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة والاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ودكتورة مروة ابو المكارم مدير إدارة تنظيم الأسرة بصحة اسيوط وحسني رجب مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بأسيوط مسئول اعلام تنظيم الأسرة بالمديرية، وبحضور مشرفات التمريض والرائدات الريفيات بالإدارات الصحية وديوان المديرية..

حيث تم خلال الاجتماع الوقوف على أهم المعوقات التي قد تصادف الرائدات الريفيات ومقدمي الخدمة ومناقشة مؤشرات قياس الأداء لكل إدارة ووحدة على حده بهدف رصد المشاكل والمعوقات أولاً بأول لاتخاذ اللازم نحو إيجاد حلول سريعة والخروج بتوصيات قيد التنفيذ .

وفي نفس السياق تم أثناء الاجتماع التنويه على ضرورة المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمتابعة نسب التنفيذ ومؤشرات الأداء وإثابة الجهات ذات الأداء المتميز، وكذلك متابعة رفع كفاءة الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ البرامج من خلال عمل اللازم نحو نشر الوعي بين السيدات بأهمية الوسائل طويلة المدى على صحة الأم

رئيس الإدارة المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة تجتمع بمشرفات التمريض والرائدات بأسيوط

رئيس الإدارة المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة تجتمع بمشرفات التمريض والرائدات بأسيوط